Moskva: Vene diplomaadid Ukrainas töötavad tavarežiimil vaatamata rünnakutele, provokatsioonidele ja ähvardustele

„Venemaa saatkond ja peakonsulaadid Ukrainas töötavad tavarežiimil. Nad teevad seda hoolimata rünnakutest Vene välisasutuste vastu Ukraina radikaalide ja provokatsioonidest kohalike jõuametkondade poolt. Aga sellest Ameerika massiteabevahendid ei ole kirjutanud ega kirjuta,” kirjutas Zahharova oma Telegrami kanalis, kommenteerides USA ajalehes New York Times ilmunud teadet, et Ukrainast on lahkunud Vene diplomaatide perekonnaliikmeid, vahendab Interfax.