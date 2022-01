VIDEO | Vene väed saabuvad Valgevenesse ühisõppustele

Fomin ütles, et õppustest osavõtjate arv ja peamiste relvasüsteemide arv ei ületa parameetreid, mis on kindlaks määratud 2011. aasta Viini dokumendiga.

„Võib kujuneda selline olukord, kus regionaalse grupeeringu jõude ja vahendeid on ebapiisavalt liitriigi julgeoleku garanteeritud tagamiseks ning me peame olema valmis selle tugevdamiseks,” ütles Fomin, lisades, et pooled leppisid kokku, et ühiseks kaitseks on vaja kaasata kogu sõjaline potentsiaal.