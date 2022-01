„Seadusandja on pannud meile ka mahulise kohustuse, ei saa olla nii, et me ei täida seadust,“ ütles ERRi juhatuse esimees Erik Roose Delfile. „Täitevvõim peab leidma raha, et täita enda kehtestatud korraldusi.“ Samamoodi nagu on politseil seadusega ette nähtud kohustused, on nii ka rahvusringhäälingul.