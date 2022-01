New York Timesi teatel on Vene diplomaatide peresid Ukrainast välja viidud

New York Times teatas Ukraina kõrgetasemelisele julgeolekuorganite ametnikule viidates, et 5. jaanuaril pandi peamiselt Vene saatkonna diplomaatide lapsed ja naised Kiievis bussidesse ja saadeti Moskvasse , vahendab Ukrajinska Pravda.

„Meil on informatsioon, mis viitab sellele, et Venemaa valitsus on valmistunud Venemaa saatkonna diplomaatide perekonnaliikmete evakueerimiseks Ukrainas detsembri lõpus ja jaanuari alguses,” ütles üks USA ametnik New York Timesile.