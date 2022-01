Suurbritannia saadab Ukrainale tankitõrjerelvi

Wallace’i sõnul on olemas „legitiimne ja reaalne põhjus muret tunda”, et Vene vägesid võidakse kasutada sissetungiks, vahendab BBC News.

Kümned Briti sõjaväelased on olnud Ukrainas alates 2015. aastast, et olla abiks väljaõppel ja Suurbritannia on võtnud omale ka kohustuse aidata pärast Krimmi hõivamist Venemaa poolt üles ehitada Ukraina mereväge.

Wallace’i sõnul annab aga Suurbritannia lisaabi seoses Venemaa üha ähvardavama käitumisega.

Esimene partii kergeid soomustehnika vastasid relvi saadeti teele eile, aga Wallace ei täpsustanud, millega täpselt tegemist on.

„Ukrainal on täielik õigus kaitsta oma piire ja see uus abipakett parandab veelgi tema võimet seda teha,” ütles Wallace parlamendi ees. „Las ma ütlen selgelt: see toetus tähendab lühimaa ja selgelt kaitseotstarbelist relvastusvõimekust, need ei ole strateegilised relvad ega kujuta endast Venemaale ohtu, need on kasutamiseks enesekaitseks.”

Wallace ütles ka, et rahvusvaheliste sanktsioonide pakett on käivitamiseks valmis, kui Venemaa peaks Ukrainas destabiliseerivaid tegevusi ette võtma.

Igasugust sissetungi vaadataks kui okupatsiooni, mis võib viia tohutu elude kaotuseni kõigil pooltel, teatas Wallace.

„Me soovime olla Vene rahvaga sõbrad, nagu me oleme olnud sadu aastaid. Ja on olemas maailm, kus me saame luua Venemaaga vastastikku kasulikud suhted. Ma jään endiselt lootusrikkaks, et peale jääb diplomaatia. On president Putini valik, kas valida diplomaatia ja dialoog või konflikt ja tagajärjed,” lausus Wallace.

Ukraina suursaadik Suurbritannias Vadõm Prõstaiko tervitas Ühendkuningriigi otsust saata relvi, aga ütles BBC-le, et suurim probleem on, et Ukraina ei ole NATO-s.

„Ma tahtsime olla NATO-s... Me oleme üksi vastamisi suurima armeega Euroopas,” ütles Prõstaiko.