Kodanikuühendus: uus metsanduse arengukava on tänasel kujul vastuvõetamatu

Ühendus leiab, et praegusel kujul plaanitakse raiemahu ülempiiriks 9-11 miljonit tihumeetrit aastas, kuid see ei taga metsaressursi jätkusuutlikku kasutamist ja looduskeskkonna piisavat kaitset.

Kokku esitas kodanikuühendus keskkonnaministeeriumile kaheksa ettepanekut, mis käsitlesid raiemahu ülempiiri vähendamisele lisaks looduskaitsealade, asulametsade ja ajalooliste pühapaikade parema kaitse vajadust. Osutati ka vajadusele peatada puidu masspõletamine elektrienergia tootmiseks, tõsta puistute raievanuseid, mida on varasematel aastakümnetel vaid alandatud ning suurendada rangelt kaitstavate metsade osakaalu 14%-lt vähemalt 28%-le. Ühtlasi toonitati, et metsanduse arengukava vajab laiemapõhilist huvigruppide kaasamist ka peale 21. jaanuariks plaanitud avalikku koosolekut.

EMA juhatuse liige Mati Sepp rõhutas, et Keskkonnaministeeriumi praegune tegevus arengukava protsessis ei ole Aarhusi konventsioonist tulenevate nõuetega kooskõlas. “Keskkonnaministeeriumi seisukoht käesoleva kaasamisringi info väljastamisel oli, et põhimõtteid praeguses etapis ei muudeta,” osutas Sepp konventsiooni rikkumisele. “Kui põhimõtted on lõplikult kinnitatud enne keskkonnamõjude hindamise protsessi läbiviimist, siis on arusaadavalt õiglane kahtlustada, et keskkonnamõjude hinnangut tehakse formaalsel eesmärgil, mis ei taga süstemaatilist läbipaistvust. Kui Eesti avalikkusele sedavõrd olulises protsessis ei suudeta läbipaistvust pakkuda, siis ei ole mõeldav ka MAK2030 eelnõuga sellisel kujul jätkamine.”