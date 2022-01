Välisminister Liimets vestles Hiina kolleegiga: oleme valmis hea koostööga edasi minema

Välisministeeriumi pressiteenistuse teatel tõdesid ministrid ühiselt, et Eesti ja Hiina vaheliste diplomaatiliste suhete kolme kümnendi jooksul on meie kahepoolsed suhted stabiilselt arenenud ja kaubavahetus kasvanud. Välisminister Liimets avaldas ka Eesti poolset valmisolekut minna edasi hea koostööga põllumajandustoodete alase kaubanduse vallas.

Teate kohaselt ministrid nentisid, et Eesti ja Hiina suhted on osa Euroopa Liidu ja Hiina vahelistest suhetest ning avaldasid lootust Euroopa Liidu ja Hiina edukaks tippkohtumiseks tänavu märtsis. Minister Liimets tõi esile ka Eesti huvi 27+1 formaadis kohtumiseks, mis tema sõnul oleks oluline kõigile selle osapooltele.

Välisminister tõstatas vestluses ka inimõiguste temaatika ning rõhutas, et Eesti jaoks on tegemist meie ühiskonna alusväärtuste küsimusega, kus järeleandmisi teha ei saa. Ministrid tõdesid, et vajalik on sellekohane dialoog nii Euroopa Liidu ja Hiina vahel kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides. "Välisminister Liimets väljendas Hiina kolleegile Eesti solidaarsust oma Balti naabri Leeduga," lisas ministeerium.