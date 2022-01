Eskalatsioon läheneb? Vene väed on hakanud Valgevenesse saabuma. Kõlab sõjakas retoorika NATO suunal

Valgevene sõjaväe operatiivjuht Pavel Muraveiko teatas, et seoses "vägede koondumisega Valgevene piirile" korraldatakse kahe riigi ühine välkõppus valmiduse testimiseks, vahendab Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS.

Ohvitser viitas sellega Valgevene piiridel Läti, Leedu ja Poolaga asuvatele sõjaväelastele ja teistele julgeolekujõududele. "Jätkub suuremahuline provokatsioon, mille on põhjustanud nõndanimetaud migrandikriis," ütles Muraveiko viidates kriisile, mis on tegelikult Valgevene isevalitseja Aljaksandr Lukašenka poolt korraldatud. See pole esimene kord, kui migrante tõrjuvaid Poola jõude süüdistatakse soovis ohustada Valgevenet.