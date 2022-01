Õnnetuskohal on üks sõidusuund suletud. Esialgsetel andmetel kaotas veokit juhtinud mees libedal teel ja tugeva tuule tõttu veoki üle kontrolli ning sõitis kraavi. Järelhaagis jäi teele ning üks sõidusuund on suletud. Haagis oli tühi. Õnnetuskohal on tee väga libe. Juht viga ei saanud.