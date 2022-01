Alles oktoobris tööd alustanud Saarte Hääle ja raadio Kadi peatoimetaja Mele Pesti koondati

"Omanik teatas, et tal pole minu tööle ja isikule ühtegi etteheidet," ütles Pesti Delfile. Koondamist põhjendati majandusliku olukorraga. "Lehe ja raadio majandusseisuga on kõik väga stabiilne, selle eest ma vastutan ja seda ma tean," lisas ta.

Delfil ei õnnestunud tabada Vjatšeslav Leedot, et küsida, kas tema teiste äridega seonduvad mõjud on kandunud väljaannetele üle. "Seda peaks omanik kommenteerima," lausus Mele Pesti teema kohta. Ta ei osanud öelda, kas koondamised piirduvad ainult temaga.

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis täna kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse teiste seas Vjatšeslav Leedot selles, et nad kahjustasid nad teadlikult ja oluliselt Saaremaa Laevakompanii varalist seisundit.

Prokuratuur teatas, et kannatanud on esitanud tsiviilhagisid 20 miljoni euro ulatuses. Kriminaalasjas on nii tsiviilhagide kui ka kriminaaltulu nõude tagamiseks arestitud vara ja kohaldatud kohtulikke hüpoteeke 14 miljoni euro ulatuses.