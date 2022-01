Siseministeeriumi kantsleriks saab ilmselt Tarmo Miilits

„Tarmo Miilitsal on väga mitmekülgne kogemus siseturvalisuse ja sisejulgeoleku valdkonnas ja seda nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tema teadmised ja kogemused siseturvalisuse, julgeoleku ja kriisireguleerimise osas on väärtuslik pagas, mis on suurepärane stardipositsioon Siseministeerumi kantsleri ametikohale asumiseks,“ sõnas siseminister Kristian Jaani, märkides, et samuti peab ta väga oluliseks Tarmo Miilitsa strateegilise juhtimise võimekust, mis tal senise kogemuse ja praktika baasil tugevalt olemas on.

Tarmo Miilitsa sõnul hindab ta siseministri ettepanekut asuda Siseministeeriumi kantsleriks väga kõrgelt. „Kindlasti on tegemist minu karjääri suurima ja vastutusrikkaima väljakutsega, eriti kui arvestada ka rahvusvahelise olukorra ja koroonaviiruse leviku ajahetke, mil see väljakutse minuni jõudis. Seda enam loodan oma kriisireguleerimise ja siseturvalisuse valdkonna juhikogemused maksma panna, et võimalikult paljud Eesti inimesed tunneks siin elades end turvaliselt,“ ütles Tarmo Miilits.

Viimased neli aastat on Miilits töötanud Kaitsepolitseiametis. Enne seda teenis ta neli aastat Euroopa Liidu politseimissiooni asejuhina Afganistanis, kus nõustas Afganistani siseministeeriumit politseireformi, korruptsiooniga võitlemise, kriminaaluurimise võimekuse tõstmise ning politseiluure arendamise osas. Samuti on tal pikaajaline kogemus erinevatel ametikohtadel Politsei- ja Piirivalveametis, kus ta viimati töötas peadirektori asetäitjana korrakaitsepolitsei alal. Tarmo Miilits on alates 2016. aastast politseikindralinspektor.

Kantsleri kinnitab ametisse Vabariigi Valitsus ministri ettepanekul, enne seda annab Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kandidaadi kohta oma arvamuse.

Siseministeeriumi senine pikaajaline kantsler Lauri Lugna lahkus kantsleri ametikohalt, et asuda juhtima Kredexi ja EAS-i ühendasutust Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA.