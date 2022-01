VIDEO | Mart Võrklaev: meil on poliitiline debatt, mitte valitsuskriis. „Vabandamine on väga üle võimendatud.“

Peaministripartei käis välja ka oma murekohad ja võimalused, kuidas neid lahendada. „Reformierakonnal on hinge peale ettevõtete likviidsusprobleemid. Üks mõte on viia ettevõtete võrgutasud nulli,“ rääkis Võrklaev. Eratarbijate kohta märkis ta, et on juba olemas toimivad meetmed – elektrivõrgutasu 50-protsendiline soodustus, gaasivõrgutasu puudumine ja sihitud meede väiksema sissetulekuga inimestele.

Võrklaev lausus aga, et Reformierakond on nõus kaaluma hinnalae temaatikat – see tähendab, et alates kokkulepitud elektri hinna laest ning teatud tarbimismahu puhul tuleb riik appi, et arveid tasuda.

Tänast uudist, et peaminister Kaja Kallas palus Keskerakonnalt eelmise nädala erimeelsuste ja avaliku suhtluse pärast vabandust, Võrklaev üle ei tähtsustanud. „Vabandamine on väga üle võimendatud,“ arvas ta. Ta rääkis, et Kallas on käinud ka varem Keskerakonnaga kohtumas. „Mina tean, et kui partnerite vahel on olukord keerulisem, siis on ikka kena öelda, et vabandame ja lähme siit edasi, proovime koostööd teha. Ma tean, et selline see vestlus oligi.“