Lavrov: Venemaa juhtkond on võimeline Venemaa julgeolekut ja kodanike õigusi kaitsma

„Igal juhul tahan teile veel kord kinnitada, et Venemaa juhtkond on võimeline oma huve nii julgeoleku seisukohalt kui ka Venemaa kodanike õiguste kaitse seisukohalt usaldusväärselt tagama,” vastas Lavrov küsimusele, kas Venemaa on valmis juhul, kui julgeolekugarantiide läbirääkimisi ei krooni edu, Läänele üksi vastu seisma ja kas ta näeb sellega seoses vajadust süvendada koostööd Hiinaga, et pareerida efektiivsemalt sõjalisi ohte ja võimalike uute Lääne sanktsioonide tagajärgi, vahendab Interfax.

„Mis puudutab meie suhteid Hiina Rahvavabariigiga, siis neid ei mõjuta mingi konjunktuur ja need arenevad sõltumatult sellest, mida selle kohta mõtlevad meie Lääne kolleegid. Me ei sõbrusta Hiinaga kellegi vastu, kes see ka ei oleks,” lausus Lavrov.

Lavrovi sõnul ei aja Venemaa poliitikat põhimõttel „mis juhtub, kui”.

„See on pigem meie Lääne kolleegide maneer, kes ähvardavad põhjusega ja põhjuseta Vene Föderatsiooni sanktsioonidega praktiliselt igapäevaselt,” ütles Lavrov.

Lavrov ütles ka, et USA väited, et Venemaa valmistab ette provokatsiooni, et tekitada ettekääne Ukrainasse sissetungimiseks, on desinformatsioon.

„Ärme unustame ka seda, et Ameerika ametiisikud on rääkinud Venemaa niinimetatud „sissetungist” Ukrainasse, levitades muu hulgas täielikku desinformatsiooni selle kohta, et me valmistame ette provokatsiooni koos peaaegu et venekeelse elanikkonna ründamisega Donbassis, et saada ettekääne selleks samaks sissetungiks,” ütles Lavrov.

Lavrov väitis, et 2014. aasta sündmused Ukrainas ei alanud mitte mingi Venemaa provokatsiooni pärast, vaid riigipöörde tagajärjel, mida toetas, kui mitte ei organiseerinud USA.

„Täna on Ukraina kindlasti USA välise juhtimise all ja Washington on täielikult võimeline panema Kiievi režiimi lõpuks Minski kokkuleppeid täitma,” ütles Lavrov.