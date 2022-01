Kreml: Eesti palve suurendada NATO kohalolekut on tõend, et pingeid õhutab Lääs, mitte meie

„Mis puudutab Eesti palvet ja nii edasi täiendavate kontingentide paigutamiseks oma territooriumile – see on just tõend meie murede põhjendatuse kohta. Ja see ongi tõend selle kohta, et mitte meie ei ole pingete õhutamise põhjus,” lausus Peskov Interfaxi vahendusel.