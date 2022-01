Lukašenka: Poolas ja Baltimaades on Valgevene piirile koondatud 30 000 sõdurit, veebruaris tulevad ühisõppused Venemaaga

„Riigipea märkis, et viimastel andmetel on Poolas ja Baltimaades Valgevene piiridele koondatud üle 30 000 sõjaväelase, tehnikat ja relvastust,” teatas riiklik uudisteagentuur BelTA.

„Lisaks sellele, Varssavi on pöördunud praegu läbirääkimistel Venemaaga venitava Põhja-Atlandi bloki juhtkonna poole, tahavad tõesti, Venemaal on õigus, venitada, summutada need läbirääkimised ja ideed, näidata, nagu midagi ei toimuks, aga meie näeme, mis toimub, palve paigutada antud regiooni paljuešeloneeritud tagala- ja tehnilise toetuse süsteem. Sõjaväe inimestena esitame me kohe küsimuse: miks?” lausus Lukašenka.

Lukašenka sõnul saab järeldus olla ainult üks: valmistutakse millekski tõsiseks ja pikaaegseks.

„Poola ja Balti riikide territooriumil viibib rotatsiooni alusel 8000-10 000 Ameerika Ühendriikide sõjaväelast. Mida ameeriklastel siin teha on? Milleks meile ja Venemaale ette heita, et me viime mingeid manöövreid, õppusi ja nii edasi läbi, kui teie olete seitsme maa ja mere tagant ennast kohale vedanud? Mida te siin tegema hakkate? Mõned „kuumad pead” kutsuvad juba avalikult sõjale. Me kuuleme neid avaldusi,” rääkis Lukašenka.

Valgevene kaitseminister Viktar Hrenin teatas, et veebruaris toimuvad Valgevene-Venemaa ühised sõjaväeõppused.

„Valgevene ja Venemaa kaitseministrid on läbi töötanud relvajõudude ühisõppuste kava. Manöövrid algavad veebruaris. Nagu kandis ette Valgevene riigikaitseametkonna juht Viktar Hrenin, kõik küsimused on Vene poolega läbi räägitud, täpset kuupäeva määratakse veel kindlaks,” teatas BelTA.

„Me oleme plaaninud õppusi alustada veebruaris. Määrake kindlaks täpne kuupäev, teatage, et meile ei heidetaks ette, et me asja ees, teist taga mingeid vägesid liigutame, peaaegu, et sõdima ei hakka,” käsutas Lukašenka.