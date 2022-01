Pekingis suleti pärast ühe omikronijuhtumi avastamist töötajad kontorihoonesse

Kogu viimase nädala on Pekingi ametnikud olnud häireseisundis, sest omikronilaine levis sadamalinna Tianjini , mis asub Pekingist kiirrongiga sõites vaid 30 minuti kaugusel. Omikron on levinud veel kahte suhteliselt lähedal asuvasse linna.

Detailsete jälgimisandmete järgi ei olnud omikrontüvega nakatunud Pekingi naine kontaktis ühegi teadaolevalt nakatunud inimesega ega ole viimased 14 päeva pealinnast lahkunud. See tekitab hirmu, et omikrontüvi võib juba Pekingis sees levida.

Nakatunud naise elukoht asub vaid 15 minutilise autosõidu kaugusel Olümpiapargist. Kogu see kogukond on eraldatud, inimesi testitakse ja proove võetakse ka keskkonnast. Piirkonna ümber on suured tõkked, et keegi ei pääseks sisse ega välja.