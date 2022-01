Lumetorm ei võimaldanud lennukitel Tallinna lennujaamas maanduda

Kell 10:21 Lennart Meri nimelises lennujaamas maanduma pidanud lend SAS51T (Stockholm-Tallinn) on pidanud lumetormi tõttu tiirutama ümber pealinna mitmeid kordi. Kella 11:15 seisuga oli SAS51T endiselt Põhja-Eesti taevalaotuses edasi-tagasi liiklemas.

Tallinna lähistel tuli õhus ringelda ka lennul AEG7004 - ilmselt on tegemist Helsingist saabuva lennuga.

"Vahepeal oli väga tihe lumesadu, mistõttu tuli lennurada vahepeal kinni panna," märkis Tallinna lennujaama pressiesindaja. "Lennuk ei saa tõesti hetkel maanduda, aga on piisavalt kütust, et õhus olla. Hooldemeeskond on aga tegemas väga tublit tööd, mistõttu loodame peagi võimalusel avada raja maandumiseks."