Urmas Sule: kiirenenud haiglaravivajaduse kasvule on hetkel veel keeruline leida kindlaid põhjuseid

Hädaolukorra juht Urmas Sule tõdes, et haiglaravil viibivate COVID-nakatunute numbri kasv on olnud kiire.

"See on üldiselt küll klassikaline esmaspäev, mil haiglaravivajadus on võrdlemisi kiiresti kasvanud, aga eks tänane kasvunumber on tõesti natuke kiirem, kui viimasel ajal on näha olnud," märkis Sule Delfile.