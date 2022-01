VIDEO | Vahi rammu! Päästetöötajad näitavad leidlikult, kui libedad on teed tegelikult

Laupäeva hommikul netiavarustesse jõudnud video läks kiiresti üliviraalseks, tänaseks on seda näinud üle 200 000 inimese. Jõumees Aron, kes videos masinat lükkab, hindab, et teavitustöö täitis seega oma eesmärgi.

"Eks video mõte oligi ennetuse raames video teha, inimesi teavitada teeoludest - et on väga libe," rääkis päästetöötaja. Video osutus juba enne selle postitamist kolleegide hulgas nii menukaks, et lõpuks jõudsid selle avalikustamisega ette hoopis Valjala päästekomando mehed. "Peaasi et sõnum liikvele läks!" ütleb Aron.

Videole on kahe päeva jooksul reageerinud hulgaliselt naljahambad, kes toovad välja, et küll peab komando saapahange olevat hästi õnnestunud, et need päästeauto rehvidest libedale paremini vastu peavad.

"No eks see oli juhuste kokkulangevus ka," naerab Aron. "Leidsin hea koha, kus kaks jalga olid kruusa peal, seal oli kildu maas, pidas hästi. Teiseks oli tee õrnalt kaldus. Päris nii ikka ei ole, et kohapealt jõuab lükata. Aga muidugi - kiilasjää ja loomulikult oli väga libe."

Lõpetuseks ei suutnud ajakirjanik küsimata jätta, palju mäemõõtu sõidukit liigutanud rammumees rinnalt surub.

"Heal päeval 140-150kg".

Täis paagiga ja varustatuna kaalub videos olev Scania P400 4x4 sellest veidi rohkem - 18 tonni.