OTSEBLOGI | Valitsuskriis? Lähipäevil selgub, kas ja millal opositsioon Kaja Kallas umbusaldab

Kallas on möönnud, et energiakriis on kõiki tabanud väga raskelt. „Inimestel on keeruline ja tegemist on tõsise probleemiga. Ma absoluutselt ei pisenda neid lühiajalisi lahendusi, mida me oleme välja töötanud, aga me peame mõtlema ka pikaajalistele lahendustele,“ rääkis Kallas. Tema sõnul on valitsus inimeste aitamiseks otsustanud eraldada kokku 240 miljonit eurot.