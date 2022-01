Kasahstani endise presidendi Nazarbajevi vennapoeg võeti maha julgeolekukomitee asejuhi kohalt

Presidendi ametlikul veebilehel teatati, et Abiš võeti kohalt maha riigipea korraldusega, vahendab Interfax.

Eelmisel nädalal teatas KNB pressiteenistus, et Abiš läks 13. jaanuaril iga-aastasele puhkusele.

Nazarbajevi keskmise tütre Dinara abikaasa Timur Kulibajev teatas aga täna, et lahkus rahvusliku ettevõtjate koja Atameken juhi kohalt.

Varem on ametitest lahkunud Nazarbajevi kaks ülejäänud väimeest: KazTransOili juhatuse esimees Dimaš Dosanov, kes on abielus Nazarbajevi noorima tütre Alijaga, ja Rahvusliku Kompanii QazaqGaz juhatuse esimees Kairat Šaripbajev, kes on Nazarbajevi vanima tütre Dariga mees.