Tongal on pärast vulkaanipurset ja tsunamit suur probleem joogivee ja tuhaga

Austraalia Vaikse ookeani minister Zed Seselja ütles, et esialgsete teadete järgi laupäevane purse ja tsunami massiliselt ohvreid kaasa ei toonud, aga Austraalia politsei on külastanud randu ning teatanud olulistest kahjudest ja „laiali pillutatud majadest”, vahendab Reuters.

„Me teame, et on olulisi kahjusid ja teame, et on olulist kahju kuurortidele,” ütles Seselja intervjuus Austraalia raadiojaamale, lisades, et Tonga lennuväli näib olevat suhteliselt heas seisukorras.