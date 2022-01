Kreml: USA sanktsioonid Venemaa juhtkonna vastu võivad viia suhete täieliku katkestamiseni

„See on väljaspool meie arusaamist. Potentsiaalselt võivad sellised sanktsioonid viia igasuguste sidemete katkestamiseni meie riikide vahel, mis ei oleks ei Moskva ega Washingtoni huvides. See oleks tohutu viga,” ütles Peskov, vahendab Interfax.

Peskov märkis, et Venemaa on USA sanktsioonidega harjunud ja püüdnud neist kasu lõigata, arendades oma tootmist. Peskov lisas, et Venemaa on liiga suur ja eneseküllane, et olla USA sanktsioonide ees haavatav.