Päev liikluses: ööpäevaga tabati 15 purjus juhti

Pühapäeval kella 20.05 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas F. R. Kreutzwaldi ja J. Kunderi tänavate ristmikul, kus sõiduauto Lexus RX400h, mida juhtis 64-aastane mees, sõitis vasakpööret sooritades otsa teed ületanud inimesele. Jalakäija asukoht teel ning liikumissuund on selgitamisel. Vigastada saanud 59-aastane naine toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Täna varahommikul sajab mitmel pool üle mandri lund ja lörtsi. Sajualadel on riigi põhi- ja tugimaanteed kaetud lumega või on sõiduradade vahel soolalume segused. Samuti võib lume- või lörtsikihi all esineda jäidet.