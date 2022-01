Austria alustab veebruarist kohustuslikku vaktsineerimist

Eeldatavasti kinnitab Austria parlament seaduse neljapäevasel hääletusel, mida nähakse eelkõige formaalsena, kuna eelnõu esitanud valitsuskoalitsioonil on parlamendis lihthäälteenamus. Parlamendierakondadest on eelnõule vastu olnud vaid rahvuskonservatiivne Austria Vabaduspartei.

Austria on esimene riik Euroopas, kes vaktsineerimise kogu täiskasvanud elanikkonnale kohustuslikuks muudab, ent mitmed teisedki on nende mudelit järgimas, vahendab Bloomberg. Näiteks on Itaalias vaktsineerimiskohustus üle 50-aastastel, Kreeka kavatseb hakata trahve nõudma vaktsineerimata vanemaealistelt ning Prantsusmaa president Emmanuel Macron on lubanud vaktsineerimata inimestele "närvidele käima".