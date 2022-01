USA majandusanalüütikud: Hiina majanduskasv pidurdub karmide koroonameetmete tõttu

Varasematest koroonatüvedest nakkavama omikrontüvega senine taktika aga tulu ei too, hoiatavad USA majandusanalüütikud. Tüve on keeruline täielikult piirata ja püüdlused seda teha ei kaalu üles majandussektorite sulgemist, vahendab CNN.

Goldman Sachsi analüütikud vähendasid Hiina majanduskasvu prognoosi 2022. aastaks teisipäeval 4,8%-lt 4,3%-le. Muudatus tehti analüütikute sõnul "viimaste Covidi-arengute valguses, millega eeldatavasti kaasnevad kõrgemad piirangud (ja majanduslik kahju), et senisest nakkavama omikrontüve levikut piirata." Sarnaselt on Morgan Stanley analüütikud vähendanud prognoositava majanduskasvu 4,9%-lt 4,2%-le. Eelmise aasta prognoosid olid seejuures ligi kaks korda kõrgemad. Analüütikute hinnangul on suurimaks riskiks Hiina majandusele häired teenindussektoris, kuna sektori ettevõtted peavad väiksemagi koroonajuhu korral uksed sulgema. Samuti nähakse ohtu tööstuse ning tarneahelate jätkusuutlikkusele. Analüütikute hinnangul hakkavad omikronijuhud sadamalinnades eeldatavalt pidurdama ka laevaliiklust.