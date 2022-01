Ukraina päritolu muusik Ruslan Trochynskyi: Venemaa suhtes enam sõnad ei aita, aitab ainult jõud

Venemaa on oma vägesid üha suuremates hulkades pea terve aasta Ukraina piirile koondanud – esimest korda toodi suurel mahul sõdureid ning sõjatehnikat piiri lähistele mullu märtsis. Nüüdseks on riik Ukraina piiri lähedale koondanud üle 100 000 sõjaväelase. Vähem kui aastaga on tekitatud olukord, mida Rootsi endine peaminister ja välisminister Carl Bildt nimetas ühismeedias "ohtlikuimaks julgeolekuolukorraks, mis Euroopas alates varajastest 1960ndatest olnud on".

Esmaspäeval kohtusid USA ja Venemaa, teisipäeval ning kolmapäeval NATO ja Venemaa kõrged esindajad. Kõnelused jooksid tupikusse – lääneriigid keeldusid alluma Venemaa arvukatele nõudmistele. Muuhulgas tahtis Venemaa, et endistel Nõukogude Liidu maadel keelataks liitumine NATOga ning et allianss viiks juba liikmeks võetud endistest liidumaadest oma väeüksused välja. Neljapäeval sai kokku 57 liikmesriigist koosnev Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsioon (OSCE). Selle eesistujariiki Poolat esindanud välisminister Zbigniew Rau alustas kohtumist sõnadega: "Sõjaoht OSCE piirkonnas on suurem, kui see viimase 30 aasta jooksul olnud on."

Reedel viitasid nii Ukraina kui USA julgeolekuteenistused, et nende andmetel on Venemaa saatnud Ida-Ukrainasse diversantide rühma, kes on koolitatud linnalahingute pidamises ning lõhkeseadeldiste käsitlemises. Julgeolekuteenistuse sõnul on diversantide eesmärk saboteerida Vene vägesid ehk omaenda jõude, et anda riigile ettekääne sõjaliseks sissetungiks Ukrainasse. Luureandmete avaldumisega samal päeval langesid Ukraina valitsusasutused ulatuslike küberrünnakute ohvriks. Esialgsetel andmetel olid nende toimepanijad seotud Valgevene luureteenistusega.