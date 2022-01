Microsoft: Ukraina valitsusasutusi ohustab senisest palju ulatuslikum küberrünnak

USA tehnoloogiaettevõtte Microsoft analüütikud tuvastasid kümnetes Ukraina valitsusasutuste ja privaatarvutivõrkudes hävitusliku pahavara, mis ootab aktiveerimist tundmatute häkkerite poolt.

Kood avastati reedel - samal ajal, kui Ukraina valitsusasutused avastasid, et nende veebilehekülgi on häkitud.

"Need süsteemid ulatuvad mitmetesse valitsusasutuste, mittetuluühingute ja informatsioonitehnoloogia organisatsioonide võrgustikesse, mis kõik asuvad Ukrainas," avaldas ettevõte.

Pahavara tuvastasid Microsofti analüütikud, kes seiravad ettevõtte globaalseid võrgustikke.

Kood näib arvutivõrkudesse olevat tekkinud umbes samal ajal, kui Venemaa diplomaadid pärast kolmepäevaseid kõnelusi USA ning NATO esindajatega Vene vägede kogunemisest Ukraina piirile teatasid, et läbirääkimised on tupikusse jooksnud.

Microsofti sõnul ei ole nad veel suutnud kindlaks teha pahavara taga olevaid häkkereid, kuid esialgsel hinnangul ei paista need olevat keegi, kellega analüütikutel oleks olnud varasemaid kokkupuuteid.

Kood on mõeldud välja nägema nagu juhuslik tarkvara. Aktiveerimisel külmutab see kõik arvuti toimingud ja andmestiku ning nõuab nende vabastamiseks makset. Et antud pahavarale ei ole aga lisatud maksevõimalust, järeldasid analüütikud, et selle eesmärk on tekitada võimalikult suurt kahju, mitte raha nõuda.

Rünnak tühjendaks pahavaraga saastunud valitsusasutuste ja organisatsioonide kõvakettad, hävitades nendel olevad failid täielikult. Osad kaitseeksperdid on pakkunud, et selline küberrünnak eelneks tõenäoliselt Vene maavägede sissetungile Ukrainasse. Teiste hinnangul kavatseb Venemaa kasutada seda taktikat füüsilise rünnaku asemel, lootes et küberrünnakuga ei kassne suuri rahvusvahelisi tagajärgi.

Reedel võtsid häkkerid üle ligi 70 Ukraina valitsuse veebilehekülge. Ligi 70 valitsus- ja piirkondliku omavalitsuse veebileheküljel ilmus kiri hoiatusega ukrainlastele, et häkkeritel on ligipääs nende isiklikele andmetele ning need avaldatakse. Kiri oli vene, ukraina ja poola keeles. Ukraina kahtlustab rünnakus Valgevene luureteenistusega seotud häkkerite gruppi.