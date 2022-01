Ukraina kahtlustab küberrünnakus Valgevene luureteenistusega seotud häkkereid

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu asekantsler Serhiy Demedyuk sõnas Reutersile antud intervjuus, et asjaosaliseks peetakse Valgevene luureteenistusega seotud häkkerite gruppi nimega UNC1151.

"Tegemist on küber-spionaaži grupiga, millel on Valgevene Vabariigi sugemed."

Ta usub, et rünnak oli kattevari millekski hullemaks. "Veebilehekülgede maha võtmine oli kattevari palju hävituslikemale tegevustele, mis samal ajal kulisside taga toimusid ning mille tagajärgi hakkame me tundma lähitulevikus."

Häkkerid kasutasid sarnast pahavara, mida varasemalt on kasutanud Venemaa julgeolekuga seotud häkkerid näiteks USA 2016. aasta presidendivalimistel, sõnas Demedyuk.

Ligi 70 valitsus- ja piirkondliku omavalitsuse veebileheküljel ilmunud kiri hoiatas ukrainlasi, et häkkeritel on ligipääs nende isiklikele andmetele ning nad avaldavad need. Kirjas viidati Natsi-Saksamaa poolt okupeeritud Poolas Ukraina väeüksuste poolt läbi viidud poolakate tapatalgutele Volõõnias ning Ida-Galiitsias, seigale ajaloos mis senimaani on õrn koht Ukraina ja Poola suhetes. Kiri oli vene, ukraina ja poola keeles.

Poola keelse tõlke kirjutasid häkkerid Demedyuki arvates Google'i tõlke abiga.

"Ilmselgelt ei õnnestunud neil sel primitiivsel viisil kedagi eksitada, kuid sellegipoolest on tegemist tõestusmaterjaliga, et ründajad panustasid Poola-Ukraina suhetele mängimisega (mis on iga päevaga vaid tugevnemas)," sõnas ta

Reedel avaldasid Ukraina esindusisikud arvamust, et rünnaku taga võis olla Venemaa. Venemaa välisministeerium lükkas süüdistused tagasi.