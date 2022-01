Saksamaa ühiskonnateadlased kritiseerivad teravalt riigi pehmet suhtumist Venemaasse

Kirjas rõhutatakse, et Saksamaa kui Euroopa suurim majandusjõud on viimase kolme kümnendi jooksul suhtunud Kremli tegevusse küll kriitiliselt, ent suuresti tegevusetult, vahendab Die Zeit. Kirjutatakse, et EL-i, NATO ja lääne väärtuskogukonna võtmeriigina lasub Liitvabariigil ekspertide sõnul eriline vastutus. See kehtib "nii Venemaa ohjeldamise ja sanktsioneerimise kui ka Moskva poolt tükeldatud ja ahistatud riikide toetamisele".

Kirjas hoiatatakse, et Venemaa taktikat, kus too väidab end olevat ohustatud ja nõuab lääneriikidelt julgeolekugarantiisid, ei tohi tõsiselt võtta, kuna tegemist on ühe kõrgeima julgeolekutasemega riigiga maailmas. Teadlased toovad näiteks, et Venemaal on rohkem tuumalõhkepäid, kui USA-l, Suurbritannial ja Prantsusmaal kokku ning riigi armee on maailmas kolme kõige võimekama seas.