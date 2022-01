Itaalia paremparteid toetavad skandaalse Silvio Berlusconi pürgimist presidendiks

Itaalia paremtsentristlikud erakonnad on kokku leppinud, et nende ühiskandidaadiks kuu lõpus toimuvatel presidendivalimistel saab skandaalne ekspeaminister Silvio Berlusconi. Kokkulepe sündis reede õhtul Berlusconi villas, kus mitmed parempoolsete erakondade juhid kokku said. Kohtumise järel antud ühisavalduses sõnati, et Berlusconil on "autoriteet ja kogemustepagas, mida riik väärib ja itaallased ootavad praegusel keerulisel ajal".