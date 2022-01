USA kooliõpilased protestivad kontaktõppe vastu

Bostonis meeleavaldust korraldav õpilaste nõuandev kogu postitas Twitterisse mitmeid nõudmisi. Muuhulgas tahavad nad, et mindaks kaheks nädalaks üle kaugõppele ning hoogustataks koroonaviiruse testimist õpetajatele ja õpilastele. Bostonis tuli tänavatele ligi 600 õpilast.



Nädala alguses avaldasid sarnaselt meelt mitmete New Yorki koolide õpilased. New Yorki linnapea Eric Adams sõnas neljapäeval, et linnavalitsus kaalub kaugõppe võimaluste loomist arvukale hulgale õpilastele, kes koroonaviiruse ohu tõttu koolis ei saanud kätte, vahendab reuters.