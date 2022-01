Euroopat ähvardab Vene-Ukraina konfliktis senisest veelgi sügavam energiakriis, USA otsib lahendusi

USA valitsus on pidamas kõnelusi mitme rahvusvahelise energiaettevõttega, et luua hädaabiplaanid Euroopale maagaasi tarnimiseks juhul, kui Venemaa ja Ukraina vaheline konflikt senised tarneahelad katkestab. Venemaalt tuleb ligi kolmandik Euroopa Liidu maagaasist.

USA välisministeeriumi esindajad pärisid ettevõtetelt võimalike energiavarude kohta, mida Euroopale oleks võimalik hädaolukorras tarnida. Lisaks uuriti, kas ettevõtted oleksid võimelised tootmisvõimekust kasvatama. Anonüümseks jäävate energiaettevõtete esindajate sõnul kinnitati aga USA valitsuse ametnikele, et gaasivarusid on Venemaa tarnemahtude asendamiseks liiga vähe, vahendab reuters.

Avalikult ei ole USA valitsusesindajad ega energiaettevõtted nõustunud kõnelusi kommenteerima.

"Oleme arutanud mitmeid hädaabilahendusi," sõnas üks USA välisministeeriumi esindaja. "Oleme kõnelusi pidanud Euroopa Komisjoniga, samuti aga ka energiaettevõtetega. On tõsi, et et oleme arutanud nendega oma muresid ja rääkinud mitmetest varuplaanidest, kuid me ei ole esitanud nõudmisi tootmismahtude suurendamiseks."

Kui Venemaa keeraks gaasikraanid Euroopa Liidule kinni, süveneks käimasolev energiakriis Euroopas. Inimeste ja ettevõtete energiaarved on viimaste kuudega mitmekordselt tõusnud. Mitmetes Euroopa riikides on rekordilised energiahinnad toonud inimesed tänavatele meelt avaldama.

USA ja Euroopa Liit kardavad, et Venemaa valmistub sõjaliseks sissetungiks Ukrainasse, ähvardades vastasel korral riiki sanktsioonidega. Venemaa eitab selliseid plaane, ehkki on viimastel kuudel toonud massiliselt sõdureid ja sõjatehnikat Ukraina piiri lähedale. Venemaa rõhutab, et omab õigust oma riigi pinnal sõdureid liigutada oma tahtmise järgi.