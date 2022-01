Jürgen Ligi: Reformierakonna juhatus ei aruta Kaja Kallase väljavahetamist

Keskerakonna tegevust nimetab Ligi ühepoolseks ärplemiseks. "Eks ta ole poliitilise kultuuri küsimus. Valitus on kehtestanud heldeid toetusmeetmeid, aga iga kord, kui midagi otsustame, siis tuleb teiselt poolt, et “vähe otsustasime”. See pole jätkusuutlik," ütles Ligi ning lisas, et seda proovitakse valitsuspartnerile ka selgeks teha.