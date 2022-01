Põhja-Korea katsetas ballistilisi rakette

Põhja-Korea riigimeedia teatel katsetas riik reedel kaht ballistilist lühimaaraketti, et "kontrollida ning hinnata Põhja-Pyongani provintsi raudteel baseeruva raketirügemendi pädevust".

Põhja-Koreal on raudteel baseeruvate rakettide rügement alates 2021. aastast. Esimest korda katsetati selle rakette möödunud aasta septembris. Raketikatsetuse läbiviijateks olid Korea Rahvaarmee käsundusohvitserid ja Põhja-Korea riikliku kaitseteaduse akadeemia esindajad.

Reedel noomis Põhja-Korea välisministeeriumi esindaja USAt Põhja-Korea relvastumisprogrammi "Kui USA võtab niivõrd vastanduva hoiaku, on Põhja-Korea sunnitud reageerima senisest tugevamalt ja konkreetsemalt." Ta kaitses riigi õigust tugevdada oma sõjavõimekust, sõnades et viimased katsetused on "riigi kaitsevõimekuse moderniseerimiseks".