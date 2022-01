Eesti omavalitsusjuhid nõuavad energiakriisile uusi lahendusi, ootavad peaministrilt kiireid otsuseid

"Lugupeetud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas

Pöördume Eestimaa omavalitsusjuhtidena Teie poole murega seoses järsult suurenenud energiahindadega. Energiahindade šokk on tabanud Eesti inimesi, ettevõtteid ja omavalitsusi suuresti ootamatult ning olukord on keerukas kõigile osapooltele. Energia hinnatõus on jõudnud ka toiduainete hindadesse ning peegeldub järjest rohkem vastu tarbekaupade ja teenuste hinnasiltidelt. Elukallidus kasvab hüppeliselt.

Kindlasti on senised Vabariigi Valitsuse meetmed elektrihinna tõusu leevendamiseks olnud vajalikud ning abiks paljudele Eesti inimestele. Samas on selge, et energiahindade kiire kasv talveperioodil tekitab jätkuvalt raskusi nii era- kui äritarbijate hulgas.

Seni otsustatud meetmete pakett ei taga Eesti inimestele piisavat abi ning jätkuvalt on ohus Eesti ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime. Omavalitsusjuhtidena palume leida tänaste meetmete kõrvale uusi lahendusi, mis aitaksid täiendavalt leevendada energia hinna kallinemise tõttu tekkivaid raskusi. Oluline on jõuda meetmetega iga Eesti inimeseni ning tagada tuleb, et meetmed oleksid energiakriisi leevendamiseks piisavalt mõjusad. Vastavad otsused peavad sündima esimesel võimalusel.

Loodame Teie toetusele ja valitsuse kiirele reageerimisele selle väga tõsise kriisi lahendamisel."

Pöördumisele on alla kirjutanud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid, Haapsalu linnapea Urmas Sukles, Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik, Maardu linnapea Vladimir Arhipov, Rakvere linnapea Triin Varek, Viru-Nigula vallavolikogu esimees Riho Kutsar, Põhja-Sakala vallavolikogu esimees Priit Toobal, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, Vinni vallavanem Rauno Võrno, Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg, Loksa linnapea Värner Lootsmann, Jõgeva vallavanem Angela Saksing, Rõuge vallavanem Britt Vahter, Võru linnapea Anti Allas, Anija vallavolikogu esimees Jaanus Kalev, Kohtla-Järve linnapea Toomas Nael, Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets, Järva vallavanem Toomas Tammik.