GRAAFIK | Koroonapuhang kogub hoogu: kooliperede kiirtestimiste käigus selgus üle 1200 positiivse testitulemuse

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul levib koroonaviiruse omikroni tüvi praegu väga suure hooga. "Koolides kiirtestimiste tulemusel avastatud suur positiivsete testide hulk näitab, et viiruse levik on laialdane ning seetõttu soovitame tungivalt jätkata kõigi õpilaste ja koolitöötajate testimist vähemalt kaks korda nädalas ka järgmisel nädalal," ütles Kersna. "Möödunud aasta lõpus nägime, et testimine aitas hoida koole turvaliselt avatuna ning ka üldine nakatumine ühiskonnas langes."

Ministri sõnul on jätkuvalt väga oluline teha kõik, et kaitsta viiruse eest ennast ja teisi. "Soovitame end testida võimaluse korral juba kodus enne koolipäeva algust, et võimalikult varakult nakkusekandjad avastada. Kindlasti peab olema testimisvõimalus jätkuvalt ka koolides," selgitas ta. "Samuti soovitame koolidel korraldada õppetööd koduklassi meetodil, et erinevate klasside õpilased puutuksid omavahel võimalikult vähe kokku. Alates 7. klassist on tungiv soovitus kooli üldkasutatavates ruumides kanda maski, mis aitab takistada väga nakkava omikroni tüve levikut."