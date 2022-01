VIDEO | Saksamaa terviseminister: olen sundvaktsineerimise poolt, ilma ühegi agata

Omikroni tüve kiire leviku tagajärjel on Saksamaa igapäevaselt purustamas uute nakatumiste rekordeid, ka viimase ööpäeva jooksul tuvastati riigis üle 80 000 uue nakatunu. Saksamaa terviseminister ütles täna resoluutselt, et on täisealise elanikkonna sundvaktsineerimise poolt ning ei usu, et omikron jääb viimaseks tüveks.