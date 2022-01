Rootsi toob oma väed Malist välja

„Me oleme juba otsustanud, et sel aastal me tõmbame väed Takubast välja,” ütles Linde täna Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Prantsusmaal Brestis, vahendab Reuters.

„Küsimus on, mida me teeme MINUSMA-ga,” ütles Linde, viidates ÜRO rahuvalvemissioonile Malis.

Prantsusmaa ametiisikud on teatanud, et arutavad partneritega, kuidas operatsiooniliselt reageerida, aga on tunnistanud, et mõned riigid on eriti mures Wagneri palgasõdurite saabumise üle.