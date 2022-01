Borrell: me ei saa Ukraina-vastases küberrünnakus kedagi süüdistada, aga võime ette kujutada

Ukrainat tabas ööl vastu tänast ulatuslik küberrünnak, mis muutis valitsusasutuste veebilehed ligipääsmatuks, vahendab Reuters.

„Me kavatseme mobiliseerida kõik oma ressursid, et aidata Ukrainal selle küberrünnakuga hakkama saada. Kahjuks me teadsime, et see võib juhtuda,” ütles Borrell Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Prantsusmaal Brestis ajakirjanikele.

„On keeruline öelda (kes selle taga on). Ma ei saa kedagi süüdistada, sest mul ei ole tõendeid, aga me võime ette kujutada,” lausus Borrell.

Ukraina välisministeeriumi esindaja ütles Reutersile, et on liiga vara öelda, kes võis olla rünnaku taga, aga minevikus on sarnaste rünnakute taga olnud Venemaa.

Samuti Brestis viibiv Rootsi välisminister Ann Linde ütles, et Lääs peab igasugusele Vene agressioonile vastu astuma.

„...me peame olema oma sõnumites Venemaale väga kindlad: et kui on rünnakud Ukraina vastu, oleme me oma vastuses väga karmid ja väga tugevad ja jõulised,” ütles Linde ajakirjanikele ja teatas, et Rootsi on Ukrainaga solidaarne.