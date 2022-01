VIDEO ja FOTOD | Tõhustusdoosi teinud Kaja Kallas valitsuspartnerist: mulle Jüri Ratase toon absoluutselt ei meeldi

Kallas märkis, et ta on arvestanud tõhustusdoosi mõjust tingitud pausiga töös - selleks saigi lisakaitset pakkuva doosi manustamine planeeritud reedesele päevale.

"Esmaspäeval toimus koalitsiooninõukogu, kus küsisin, kas tullakse täiendavate asjadega välja. Ei tule," viitas Kallas nädala alguses peetud arutelule. "Teisipäeval, vahetult enne pressiteate väljasaatmist, Jüri Ratas helistas ja luges need asjad ette. See polnud ju arutelu, see oli absoluutselt meediale suunatud. Kas see viis minutit on see... Kui arutelu koht oli esmaspäeval, siis neid ettepanekuid ei tulnud ja arutelu pole ka võimalik pidada viis minutit enne."