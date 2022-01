Mida põnevat leidub Eesti internetiavarustes naistele? Vaatame järele!

Järgnevalt mõned Eesti naistele mõeldud veebilehed

Buduaar — naisteajakiri ja veebiplatvorm Buduaar on loodud 2003. aastal. Kuna ajakiri ilmub vaid neli korda aastas, mahutatakse ühte numbrisse mitmekümnete lehekülgede jagu moe ja koduga seotud infot. Buduaar ei ole lihtsalt ajakiri, veebiversioon pakub võimalust müüa ja osta kõike, mida naised soovivad, ning lisaks on seal piisavalt palju infot ka teismelistele tüdrukutele. Foorumist leiab arutlusi sellistel teemadel nagu seks ja rasedus, emadus, ilu, mood, suhted, armastus ning kodu.



Podcast „Naised tipus” — ei saa väita, et vaid mehed tegelevad suurte ettevõtmistega ja naised tegutsevad tagaplaanil. Eestis leidub suuri ja ettevõtlikke naisterahvaid, kes on suutnud saavutada midagi väga erilist. Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, LHV ja Karjäärikeskus liitsid jõud ning toovad kuulajateni Eesti imeliste naiste lood ja julgustavad kõiki tegema suuremaid samme. Podcast’i saab nii kuulata kui ka vaadata otse veebist.



Feministeerium — see kirjandusallikas ja uudiste sahver pakub naisteteemalisi arutelusid värskest vaatepunktist. Veebilehe toimetajad Aet Kuusik ja Kadi Viik ei ole ainukesed lugude autorid Feminiseeriumis – pakutakse kümnete erinevate külaliskirjanike uudis- ja arvamuslugusid. Kuna feminism on justkui tõusuteel vaid kirjanduslikust küljest, soovitakse oma kirjutamisega saavutada rohkem kaasarääkimist kõikides valdkondades, mis on seotud feminismiga. Halvustavat poolt ei ole ja hinnatakse erinevaid vaatepunkte.



WomanLog kalender — erinevalt meestest peavad naised pidama arvet enda kehas toimuvate protsesside üle. Kuigi kalendrit ei saa kasutada otse veebis, saab igaüks, kes kasutab Androidi telefoni, alla laadida vastava äpi. WomanLog võimaldab infot koguda enda menstruatsiooni, raseduse ja muude tervisega seotud protsesside kohta. Kuna regulaarne tsükkel on viide naise heale tervisele, saab oma igakuiseid tsükliprotsesse pikalt järele vaadata.



Boost — näiteks võib tuua naistele suunatud Eesti kasiino. Hasartmängulehed on loodud neutraalsema feminiinse kujunduse ja temaatikaga — sihiga teenida naisi. Värvid on matti tooni ning rikastatud kirkamatega.



Ulakas Kaunitar — juba nimi viitab naiselikule energiale ja Ulaka Kaunitari brändi nime all pakutakse naistele kõikvõimalikke mänguasju, mida saavad kasutada nii üksikud naised kui ka paarid. Lisaks vibraatoritele ja muudele seksiga seotud mänguasjadele müüakse ka lustakaid lelusid ning seksikat pesu. Kui kõik vajalik on soetatud, saab end kirja panna huvitavatele koolitustele. Kõigele lisaks saab vaadata, mis toimub blogisektsioonis ja foorumis. Blogi vahendusel jagatakse näpunäiteid seksielu elavdamiseks: küsimused „miks” ja „kuidas” piinavad paljusid ja siit saab vastused.



Eesti Naine — tegemist on vanima Eestis ilmuva naisteajakirjaga, mis on pakkunud huvitavaid lugusid Eesti naistele 1911. aastast alates. Varem hoiti sellistest teemadest nagu mood ja seks kõrvale, kuid nüüdseks on võimalik ajakirja vahendusel saada infot mis iganes naisi puudutaval teemal.