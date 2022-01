Eva-Maria Liimets: NATO ja Eesti ei keera Ukrainale selga. Oleme valmis demokraatlikke reforme igati toetama

Esmaspäeval Genfis rääkisid omavahel Ameerika Ühendriigid ja Venemaa, eile vahetasid Brüsselis Venemaaga mõtteid NATO riigid ning täna kohtusid Viinis OSCE riikide suursaadikud. "Kõik mainitud arutelud olid ajendatud Venemaa sõjalisest tegevusest Ukraina ümber ning nende esitatud väljakutsest Euroopa julgeoleku alustele," ütles Liimets.

Ministri sõnul tõestasid NATO riigid, et nad on silmatorkavalt ühel meelel, seistes partnerite ühiste demokraatlike väärtuste eest ja rahvusvahelise õiguse kaitsel. "Liitlaste ühtsuses seisnebki meie alliansi tugevus, millega saadame selge sõnumi, et maailma mõjusfäärideks jagava poliitika aeg on möödas ning kõigil riikidel on õigus ise oma julgeolekualaseid valikuid teha," lausus Liimets.

"Nii NATO peasekretär Jens Stoltenberg kui liitlasriikide esindajad on viimase nädala jooksul lükanud kategooriliselt tagasi Venemaa nõudmised alliansi piiride määramiseks, NATO idatiival liitlasvägede kohaloleku vähendamiseks, meie kaitsealaste õppuste piiramiseks ning Euroopa julgeolekuarhitektuuri põhjalikuks ümberkujundamiseks," märkis välisminister ja lisas, et esitatud tingimusi ei saa keegi alliansile ette kirjutada ega peale suruda. "Euroopa julgeoleku alused on juba ammu ja mitmete lepingutega ka Venemaa osalusel paika pandud," lisas ta.

Töö pingete leevendamise nimel peab jätkuma, ent seda ei saa teha ilma Venemaata

Liimetsa sõnul on NATO siiski valmis Venemaaga dialoogi pidama ning kasutama kõiki enda käsutuses olevaid diplomaatilisi vahendeid, et saavutada pingete leevenemine Ukraina piiridel. "Kui Venemaa suudab näidata, et tal on tõsine soov leida nende kõneluste tulemusena praeguseid pingeid leevendav lahendus, saab esimene samm sellel teel olla Ukraina piiridele kogunenud vägede äraviimine," sõnas minister.