Tallinna Hoiu-laenuühistu – teie raha turvasadam

Eesti Panga teatel moodustas eelmise aasta lõpus Eesti inimeste hoiuste jääk 10,8 miljardit eurot. Võrdluseks: Eesti Vabariigi tulude maht oli mullu 11,2 miljardit eurot, mis näitab, et hoiuste maht on samas suurusjärgus riigieelarvega. Kuid see pole veel kõik. Eesti Panga statistika kohaselt suurenes mullu hoiuste jääk ligi 20 protsendi võrra. Tegemist on väga järsu kasvuga, mis näitab, et meil läheb justkui paremini kui kunagi varem.

Paraku sellega head uudised lõppevad. Valdav osa Eesti inimeste hoiustest seisab pankade nõudehoiustel, kus teenivad olematut intressi. Samas oli hinnatõus Eestis möödunud aastal 8,8 protsenti. Teisisõnu – hoiustel oleva raha ostujõud vähenes ligi kümnendiku võrra.

Tuletame meelde: Eesti inimeste hoiuste jääk oli eelmise aasta lõpus 10,8 miljardit ja inflatsiooni tõttu vähenes selle summa ostujõud 880 miljoni euro võrra!

Otsi rahale turvasadam

Hoiuste jääk aga jätkab kasvamist, sest pensionireformi raames lahkus ainuüksi jaanuaris II sambast 12 236 inimest, kelle arvele kandis riik 95 miljonit eurot.

Mida siis oma säästudega ette võtta, kaitsmaks neid inflatsiooni eest? Üks võimalus on investeerida väärtpaberi- või krüptovaluutade turule. Kuid ilma algteadmisteta investeerides on üsna suur tõenäosus, et kahju võib olla veelgi suurem. Kindlam viis on hoiustada säästud moel, et nad oleksid kindlalt kaitstud ja samas teeniksid intressi, mis aitaks vähendada inflatsioonisurvet säästudele.

2010. aastal asutatud Tallinna Hoiu-laenuühistu pakub kolme erinevat hoiustamisvõimalust:

KOGUMISHOIUS



Tegemist on hoiusega, mis sobib eelkõige neile, kes soovivad kogumisega kasvatada enda sääste või plaanivad koguda teatud kindla summa, et soetada kodu või teha mõni muu suurem investeering.