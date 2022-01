Ukraina valitsusasutusi tabas küberrünnak

RBK Ukraina teatab, et veel ei tööta spordiministeeriumi, energiaministeeriumi, põllumajanduspoliitika ministeeriumi, veteranide ministeeriumi, keskkonnakaitseministeeriumi ja riigikassateenistuse ning portaali Dija veebilehed.

Välisministeeriumi veebilehe avalehel on avaldus kolmes keeles: ukraina, vene ja poola keeles.

„Ukrainlane! Kõik teie isikuandmed on laaditud ühisesse võrku. Kõik andmed arvutis hävivad, taastada ei ole neid võimalik. Kogu informatsioon teie kohta muutus avalikuks (...). See on teile teie mineviku, oleviku ja tuleviku eest. Volõõnia, OUN-UPA, Galiitsia, Polesje ja ajalooliste maade eest.”