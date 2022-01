Marko Mihkelson kõnelustest Venemaaga: Putin peab nüüd otsustama, kas tuleb sõda

Täna toimus 57 liikmesriigist koosneva Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) kokkusaamine, mille tõukejõuks olid Vene vägede kogunemine Ukraina piirile ning Venemaa poolt esitatud ultimatiivsed nõudmised NATO koomale tõmbamiseks.

OSCE eesistujariiki Poolat esindanud välisminister Zbigniew Rau alustas kohtumist kurjakuulutavate sõnadega: "Sõjaoht OSCE piirkonnas on suurem, kui see viimase 30 aasta jooksul olnud on."

Pärast arutelude lõppu toimunud pressikonverentsil nimetas Venemaa esindaja Aleksandr Lukaševitš arutelude tulemusi pettumuseks. Varem sel nädalal Vene-USA kõnelustel osalenud asevälisminister Sergei Rjabkov andis juba enne OSCE kohtumist mõista, et edasi rääkimisel pole mõtet mõtet.