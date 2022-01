Euroopa Liidu kaitseministrid mõistsid Venemaa nõudmised üheselt hukka

„Venemaa agressiivse ja eskaleeriva käitumise osas ollakse ka Euroopa Liidus üksmeelsed ning on selge, et me ei pea läbirääkimisi transatlantilise julgeolekuarhitektuuri üle. Sama tugev on toetus Ukraina toetamisele nii poliitiliselt kui ka praktilise abi näol,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet. „Euroopa Liidul on selles kriisis oluline roll ja seda vajalike sanktsioonide kehtestamisel.“