FOTOD | Pealinna vesiselt libedad tänavad annavad maiku sellest, mida on oodata nädalavahetusel terves Eestis

Reedel koondub madalrõhkkond Venemaa kohale ja lääneserva mööda liigub öösel üle Eesti lörtsi- ja vihmahooge. Õhutemperatuur jääb 0 kuni 5 soojakraadi vahele. Päeval algab loodesuunast külmema ja kuivema õhu sissetung, pilved hõrenevad ning on vaid üksikuid lühiajalisi lörtsi- ja lumehooge. Õhutemperatuur langeb nullkraadi ümbrusse, saartel tuulele avatud rannikul on veel kraad-kaks plusspoolel. Jõulise lääne- ja loodetuule puhanguid on sisemaal kuni 18, rannikul 23, hommikul ja päeval mandri läänerannikul 25, saartel vastu Läänemerd 27 m/s.