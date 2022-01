Venemaa asevälisminister: uutel läbirääkimistel USA-ga pole lähiajal mõtet

„Me teeme ettepaneku tekst punktikaupa läbi käia, sellega tööd teha, et viia see tasemele, kus nad oleksid valmis allkirjastamiseks. See ei ole tänase seisuga võimalik, sest nende tekstide võtmetähtsusega elementide kohta ütlevad USA ja tema liitlased meile tegelikkuses „ei”. Ja seal, kus nad ütlevad „jah, arutame edasi”, märgime meie omakorda, et kogu nende süžeede tähtsuse ja tõsiduse juures, on need teisejärgulised võrreldes NATO laienemise endaga. Siin on teadaoleval määral ummik või lähenemiste erinevus,” ütles Rjabkov telekanalile RTVI, vahendab Interfax.

„Aga ilma välja selgitamata, kas on olemas kas või mingisugunegi ressurss, mingi paindlikkuse varu teiselt poolt tööks tõsiste süžeedega, alust lähipäevil maha istuda, alustada uuesti neid samu arutelusid, ma ei näe,” lausus Rjabkov.

„Laias laastus on meil vaja teiselt poolt reaktsiooni mitte lihtsalt kommentaaride või suuliste avalduste vormis, vaid midagi diplomaatide jaoks harjunumat: näiteks mingeid tekste, mingeid kommentaare, mis on pandud paberile. Kui kolleegid liiguvad selles suunas, aitab see meil otsustada formaliseeritud dialoogi ja antud juhul lihtsalt hädavajaliku töö jätkamise poolt, kui me tahame tõeliselt kokku leppida,” ütles Rjabkov.

Vastates küsimusele, kas on lootust, et õnnestub kokku leppida, ütles Rjabkov: „Lootus sureb alati viimasena. Aga antud juhul pigem ei ole kindlust, et see on võimalik, aga kõik on meie võimuses. Tuleb jätkata järjekindlalt püüdlemist selle poole, et Lääne poolelt tuleks õige liikumine, tüütu evolutsioon. Me hakkame sellega tegelema.”