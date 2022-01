ANALÜÜS | Epsteini väidetava seksiorja kohtuasi prints Andrew' vastu kõigutab kogu Briti kuningakoda

Praegu puudub Andrew'l kuningliku pere liikmena igasugune avalik roll ja on võimalik, et tal ei õnnestu seda enam saada ka tulevikus. Väidetavalt hellitab ta ise siiski lootust, et tema mainet on võimalik taastada. Ometi on ta endiselt kuningliku pere liige ja jätkab seetõttu pereüritustel käimist.

Ent kuninganna saab aprillis 96-aastaseks. Nii troonipärija prints Charles kui tolle poeg William peavad selgelt arvestama rahva meeleoludega, mida peegeldab Andrew' toetuse järsk langus arvamusküsitlustes. Kuuldavasti kahtlevad mõlemad troonipärijad, kas Andrew'l õnnestub üldse kunagi avalikku ellu naasta, isegi kui tal õnnestub oma nimi taas puhtaks teha.